Sérgio Conceição em alerta para jogo do FC Porto com o Santa Clara

Sérgio Conceição deixou um sério aviso sobre o adversário deste domingo no Dragão: o Santa Clara."É uma equipa bem organizada. O ano passado fez um campeonato tranquilo e dificultou a tarefa aos ditos grandes. Esperemos essa dificuldade", disse o técnico na antevisão do jogo.O treinador revelou ainda que não sabe se pode contar com todos os jogadores, devido ao jogo na quinta-feira para a Liga Europa com o Young Boys: "Passaram-se poucas horas do jogo que tivemos a meio da semana. Vamos ver quem está em melhores condições para escolhermos o melhor onze para defrontar o Santa Clara".Conceição reconheceu ainda que cada vez mais as equipas ditas pequenas vão colocar dificuldades. "Cada vez é mais difícil para os ‘grandes’ ganharem um campeonato sem derrotas, ou só com uma ou duas derrotas. As equipas estão cada vez mais competentes, podemos falar de quatro ou cinco exemplos de equipas que começaram bem o campeonato e que são adversários difíceis de vencer. É cada vez mais difícil chegar ao fim com 88 pontos, ou acima disso, como fizemos quando fomos campeões", salientou.O técnico disse ter soluções para a ausência de Telles (castigado): "Toda a gente tem de conhecer as diferentes posições no campo. Não estou muito preocupado com isso. Mas claro que gostava de contar com todos"."Temos pela frente um adversário que, a jogar em casa, não é imbatível, mas é praticamente imbatível. Sabemos que também podemos ir conquistar pontos a qualquer campo, e este não foge à regra", disse este sábado João Henriques, técnico do Santa Clara, na antevisão do jogo deste domingo.