Nélson Puga, chefe do departamento clínico do FC Porto, foi o alvo de Sérgio Conceição nas declarações proferidas após o jogo da última noite de sexta-feira com a equipa do Estoril. A quente, e manifestando evidente mal-estar após a derrota no Estádio do Dragão (0-1), o treinador fez críticas internas, sem contudo dizer a quem se dirigia em concreto.









