O clima continua tenso no FC Porto e não só devido aos maus resultados. A lesão de Otávio e a sua utilização no jogo com Club Brugge, para a Champions, criou mal-estar entre o técnico Sérgio Conceição e o departamento médico, sabe o CM.



Nélson Puga, clínico principal dos portistas e que acompanha a equipa em todos os jogos, não esteve no banco de suplentes no empate por 1-1 no Estoril, aumentando ainda mais os sinais de desentendimento entre o técnico e o médico.









Ver comentários