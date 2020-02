Sérgio Conceição em gestão para a reta final do campeonato

Sérgio Conceição decidiu ser mais cuidadoso esta temporada com o desgaste físico dos jogadores e está a seguir à risca a estratégia de reforçar a rotação do plantel. O objetivo, sabe o CM, é abordar a reta final da época com a equipa mais fresca, particularmente os futebolistas mais influentes.

Até à 21ª jornada, oito jogadores contam com mais de 2000 minutos em todas as competições e nenhum ultrapassou ainda os 3000 minutos. Situação bem distinta do que se passou na época passada. Em 2018/19, à 21ª ronda, 11 elementos do plantel levavam mais de 2000 minutos nas pernas nas várias provas e dois já tinham mais de 3000 - e também Herrera estava à beira de suplantar essa barreira, com 2984 minutos.

O cansaço acumulado, concluiu a equipa técnica, foi decisivo para a quebra de forma registada há um ano pelo FC Porto, entre janeiro e fevereiro, quando o calendário tipicamente é mais preenchido. Então, entre a 16ª e a 21ª jornadas, os dragões viram a vantagem no 1º lugar para o Benfica baixar de sete pontos para apenas um. Curiosamente, agora, os dragões reduziram a desvantagem para o rival de sete para um ponto.

Conceição optou por uma abordagem diferente para 2019/20, o que coincidiu com as lesões de alguns dos principais jogadores, como Pepe ou Danilo. Mas basta ver que Marcano (2880 minutos), que não teve impedimentos físicos, tem jogado menos do que Felipe (3156), há um ano. O técnico espera colher os frutos desta gestão, internamente e na Liga Europa, cujos 16 avos de final arrancam quinta-feira, em Leverkusen.



Danilo operacional e Pepe em tratamento

O nome de Danilo deixou de constar do boletim clínico do FC Porto, que esta segunda-feira iniciou a preparação para o jogo de quinta-feira com o Bayer Leverkusen (Liga Europa). Só Pepe continua a merecer os cuidados do departamento médico, que não registou queixas da partida de domingo.



Eleições a 18 de abril

As eleições para os órgãos sociais do FC Porto, quadriénio 2020/24, estão marcadas para 18 de abril e as candidaturas terão de ser apresentadas até 19 de março. Desconhece-se se Pinto da Costa, presidente desde 1982, terá adversários.



Casillas vai candidatar-se

Casillas confirmou esta segunda-feira oficialmente a sua candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol, o que, na prática, se traduzirá no termo da carreira de futebolista, interrompida em 1 maio de 2019, na sequência de um enfarte do miocárdio durante um treino dos portistas. Casillas, 38 anos, adiantou, também, ter comunicado a sua decisão ao presidente do FC Porto.