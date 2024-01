Sérgio Conceição encara Moreirense como "campeão de inverno"

O FC Porto deve manter-se agressivo na receção ao Moreirense, no sábado, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, apontou esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição, avaliando o oponente como "campeão de inverno" da prova.

"Olhando para o que já fizeram, é mais do que evidente que têm sido uma equipa muito competente, que conquista pontos e perde muito poucos jogos. Aliás, só têm menos um ponto do que nós a jogar fora. Defensivamente, o Moreirense trabalha bem, com linhas muito juntas e atletas humildes na capacidade de perceber aquilo que têm de fazer sem bola. Com bola, a equipa sabe o que faz", notou o técnico, em conferência de imprensa.





Os 'dragões' concluíram a primeira metade do campeonato com um êxito caseiro face ao também candidato ao título Sporting de Braga (2-0) e procuram fazer uma segunda volta "muito competente", partindo na terceira posição, a oito pontos do líder isolado Sporting, vencedor na quinta-feira em Vizela (5-2), e quatro abaixo do Benfica, segundo colocado.Sérgio Conceição relativizou os 25 golos marcados pelo FC Porto, que é apenas o oitavo ataque mais concretizador da prova, ao ilustrar que "bastavam 34" remates certeiros para alcançar o título, desde que os atuais vice-campeões nacionais não sofressem nenhum."Estas últimas exibições coincidem com bons resultados e os resultados mais volumosos dão-nos indicação de que estamos no caminho certo. Agora, há sempre trabalho diário a fazer e situações para evoluir. Se pudermos fazer mais golos durante os jogos para nos tranquilizarmos ainda mais e para que o espetáculo seja melhor, ficamos contentes. Se ganharmos por 1-0, também fico contente, porque vivemos de resultados. Com grandes exibições, mas perdendo por 1-0, os adeptos não iriam ficar muito satisfeitos", observou.Alguns dias antes da vitória diante do Sporting de Braga, o FC Porto goleou na visita ao Estoril Praia (4-0), face ao qual já tinha perdido duas vezes esta época, trocando a nível estrutural o '4-4-2' pelo '4-3-3' nesse encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal."Não se estala o dedo de um momento para o outro e agora passamos a jogar em '4-3-3' porque há jogadores que parecem ter mais qualidade. Isto não funciona assim e requer trabalho ao longo da semana. Já mudámos a nossa forma de jogar mais de 10 vezes ao longo destes sete anos. Para ser diferente e eficaz, teve de haver muito trabalho", frisou.O extremo Francisco Conceição foi titular nos últimos dois jogos e assistiu Fábio Cardoso para o tento inaugural sobre os minhotos, com Sérgio Conceição a admitir que o seu filho foi positivamente influenciado com a passagem pelos neerlandeses do Ajax em 2022/23."Foi determinante, porque jogou pouco nos Países Baixos. Essa travessia no deserto fez-lhe bem a todos os níveis. Faz parte da evolução do atleta e do crescer como homem. A qualidade estava lá, mas é preciso perceber que este mundo é muito competitivo. Somos colocados à prova diariamente e, se não estivermos sempre no máximo, é difícil", julgou.De fora da receção ao Moreirense está o médio espanhol Nico González, que completou uma série de cinco cartões amarelos na I Liga e cumprirá suspensão, numa fase em que resgatava espaço nas escolhas iniciais de Sérgio Conceição e vivia um "bom momento"."Ele teve uma travessia difícil, que levou até a algum desconforto familiar, pelos vistos. O mais importante é ter compreendido que tem de colocar para fora esse sexto momento [o talento individual] e fazer com que a equipa ganhe com isso. Percebeu aquilo que tem de fazer dentro dos nossos princípios para jogar. Houve mérito dele em acreditar", analisou.O FC Porto, terceiro, com 38 pontos, oito abaixo do líder Sporting, que tem mais um jogo, vai receber o Moreirense, sexto, com 29, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, num embate da 18.ª jornada arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.