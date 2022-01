Bruno Costa ou Pepê. Esta é a grande dúvida de Sérgio Conceição para o lado direito da defesa para o encontro de amanhã (20h30, Sport TV 1) com o Famalicão, jogo em que o treinador volta a não marcar presença no banco de suplentes devido a castigo.Com Manafá ausente por tempo indeterminado por lesão e com João Mário na reta final da recuperação (ainda é hipótese mas não deve ir a jogo), Sérgio Conceição continua com dúvidas em quem será o lateral-direito amanhã, no Estádio do Dragão.