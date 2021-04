Sérgio Conceição está em em 'black-out'

Sérgio Conceição está em ‘black-out’. O treinador do FC Porto recusou-se esta quinta-feira a fazer a antevisão do jogo de sexta-feira com o Famalicão e já fez saber que só no final da partida é que vai decidir se irá à sala de imprensa, apurou o Correio da Manhã.



Conceição foi castigado com 21 dias de suspensão, depois de palavras dirigidas ao árbitro Hugo Miguel no final do jogo com o Moreirense (1-1), o que o obriga a falhar as próximas quatro jornadas da Liga (Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave). O CM apurou ainda que há uma réstia de esperança de que o recurso apresentado pelo FC Porto ao pleno do Conselho de Disciplina da FPF possa permitir ao técnico ir para o banco. Os dragões estão a seguir os mecanismos adotados pelo Sporting no ‘caso Palhinha’.





Os regulamentos da Liga não obrigam o técnico a fazer antevisão do jogo, pelo que Sérgio Conceição não cometeu nenhuma infração. Esta será uma medida analisada pelo treinador jogo a jogo. Certo é que se ficar na bancada não fará a ‘flash interview’ devido ao castigo e só irá à sala de imprensa se quiser.Os dragões estão a seis pontos do líder Sporting (73 pts.), quando ainda faltam disputar cinco jornadas.

APAF dá origem a processos

A queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) originou a instauração de um processo disciplinar a Francisco J. Marques e ao FC Porto por "ofensa à honra" dos árbitros no jogo Moreirense-FC Porto (1-1).



Corona e Mbemba

O extremo Corona e o defesa-central Mbemba já treinaram esta quinta-feira, ainda que de forma condicionada, mas estão em dúvida para o jogo de hoje com o Famalicão, no Estádio do Dragão, da 30ª jornada.