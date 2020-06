Sérgio Conceição exige árbitros competentes

"Os árbitros precisam de ser competentes. Não foi uma jornada feliz... nem competente em termos de arbitragem". A análise crítica à arbitragem foi feita ontem por Sérgio Conceição, referindo-se ao Famalicão-FCPorto (2-1), durante a antevisão do jogo, de hoje (21h30) com o Marítimo, no Estádio do Dragão."Houve três jogadores do Famalicão que deviam ter sido expulsos. Ninguém fala disso, vejo na imprensa escrita a pontuação dos árbitros e o nosso foi o que teve menos. Se calhar podia ter havido dois ou três penáltis para nós e um para o Famalicão", justificou o técnico.À entrada da 26ª jornada, o FC Porto está colado ao Benfica na liderança da classificação e precisa de fazer pelo menos resultados igual ao do rival para se manter em vantagem. O treinador não esconde que espera dificuldades: "Em relação à primeira volta, o Marítimo tem um treinador diferente e os jogadores são os mesmos, mas é uma equipa muito bem orientada. Espera-nos, por isso, uma partida difícil, mas também nos cabe assumir que temos a responsabilidade de a ganhar."Conceição reforçou o desejo de ganhar a Liga e a Taça de Portugal: "O meu objetivo é ajudar o FC Porto, esta época, a levar mais dois troféus para o museu do clube."Embora crítico, Conceição revelou-se conformado com as medidas de combate à Covid-19. "É um ambiente novo, que faz lembrar a pré-época quando defrontamos equipas da segunda ou terceira divisões. É difícil jogar quando a atmosfera é completamente diferente do que os jogadores estavam habituados", disse o técnico.Pinto da Costa tomou ontem posse para o seu 15º mandato como presidente do FC Porto. "Passaram-se 13 820 dias, muita coisa aconteceu, muitas alegrias pude viver no FC Porto, tristezas algumas, mas parecem muitas por poucas que sejam", disse."Erro de Marchesín? Eu também tenho deslizes como treinador. Quando escolho um onze, opto por aquele que me parece ser o melhor", disse Sérgio Conceição que considera que a nova regra das cinco substituições a nove jornadas do fim do campeonato "não será benéfica".