Sérgio Conceição exige contenção no FC Porto

Como há duas temporadas, o FC Porto pode festejar no hotel a conquista do seu 29º campeonato nacional. Se empatar esta noite com o V. Guimarães, o Benfica fica a 7 pontos de distância dos dragões, com apenas duas jornadas por disputar, entregando o cetro de bandeja ao rival.A 5 de maio de 2018, o primeiro título de Sérgio Conceição como treinador portista também foi celebrado no Hotel Solverde de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia. Nesse sábado, os jogadores vieram para a entrada da unidade hoteleira festejar com os adeptos, mas este ano o cenário será diferente.Ao que oapurou, caso se confirme a conquista da Liga, os Super Dragões, desta vez, não terão acesso ao hotel, mas estarão em peso nas imediações. A tal obriga o distanciamento social, mas também a vontade manifestada por Sérgio Conceição.sabe que o técnico portista tem pedido aos seus jogadores para manterem o foco apenas no clássico de amanhã com o Sporting - se o Benfica vencer, será preciso um empate nesse jogo para os dragões assegurarem matematicamente o 1º lugar. Caso o título fique garantido já esta noite, o treinador não poderá impedir os festejos de toda a comitiva, incluindo os jogadores. Mas aos futebolistas, que no máximo irão aparecer às janelas da unidade hoteleira para saudar os adeptos, tem sido pedida contenção.Mesmo que, no jogo com o Sporting, entre em campo já campeão, Sérgio quer manter os níveis de concentração. O objetivo é vencer os quatro clássicos da época para a Liga e manter a forma competitiva, já a pensar na final da Taça de Portugal, a 1 de agosto.Os possíveis festejos ficam para depois do jogo com os leões e podem incluir a entrega da taça de campeão. Liga e FC Porto, apurou o, ainda não tomaram uma decisão quanto à data de entrega do troféu: se já esta quarta-feira, se na última jornada, num horário menos tardio (o clássico termina às 23h30)."Conhecemos bem a forma como os adeptos tradicionalmente celebram. Sucede que, desta vez, fruto da situação em que vivemos, tenho que apelar ao civismo [...], para que todos se saibam comportar. Espero que cada um possa celebrar de forma civilizada", escreveu esta segunda-feira Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.Alex Telles cumpriu ontem o quarto ano com a camisola do FC Porto, facto que o defesa lateral-esquerdo não deixou passar em claro. Quatro anos e 188 jogos oficiais depois, o internacional brasileiro assinalou a efeméride, recorrendo às redes socais. "O dia em que mudou a minha vida. 1460 dias/quatro anos", escreveu o esquerdino no Instagram, em que colocou uma foto do seu primeiro dia ao serviço dos dragões. Alex Telles, que termina contrato na próxima temporada e é apontado a alguns clubes, como o Paris Saint-Germain e o Chelsea, já conquistou um campeonato e uma Supertaça em representação do comandante da Liga.O FC Porto pode repetir amanhã o pleno de triunfos entre os chamados grandes, feito alcançado, até agora, apenas nos campeonatos de 1971/72 e 2002/03. O Benfica, orientado pelo inglês Jimmy Hagan, foi o primeiro a consegui-lo e, 31 anos depois, o FC Porto, com José Mourinho ao leme, imitou o rival. Agora, 17 épocas decorridas, Sérgio Conceição terá a possibilidade de atingir tal façanha.Os dragões estão em vantagem nos confrontos com o Sporting. O FC Porto contabiliza, nos 234 desafios realizados com os sportinguistas, para todas as competições, 85 vitórias contra 82 do adversário de amanhã à noite, registando-se 67 empates. Em número de golos, o clube de Alvalade tem uma vantagem que se cifra em 21 tentos (332 contra 311).O FC Porto contabiliza nove triunfos nos últimos dez jogos em que foi anfitrião dos sportinguistas para a Liga. O único triunfo do conjunto de Alvalade registou-se na temporada de 2015/16. A equipa era então dirigida por Jorge Jesus, que, no Estádio do Dragão, venceu por 3-1. O argelino Slimani bisou e Bruno César fez o outro tento leonino, cabendo ao mexicano Herrera o golo de honra dos portistas. José Peseiro era o técnico dos azuis-e-brancos.