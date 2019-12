Sérgio Conceição exige mais aos avançados

Sérgio Conceição não está inteiramente satisfeito com o rendimento de nenhum dos avançados à sua disposição. Esse é o principal motivo que tem levado o treinador do FC Porto a promover uma acentuada rotação entre os homens da frente do ataque no que respeita à titularidade.Nem Marega tem escapado. Fundamental na estratégia do técnico nas duas primeiras temporadas em que orientou os dragões, o maliano perdeu algum espaço ao longo da época em curso. O avançado, que perdeu alguns jogos devido a lesão, é apenas o 8º jogador mais utilizado do plantel. Com 1633 minutos completos (o máximo possível seria 2520, o equivalente a 28 jogos completos), Marega surge uns lugares à frente de Soares (12º mais utilizado com 1185 minutos), Zé Luís (13º; 1127), Fábio Silva (22º; 407) ou Aboubakar (24º; 175).Nos últimos dez jogos para as várias provas, Conceição nunca repetiu a mesma dupla atacante mais do que dois jogos seguidos. A intenção é que nenhum avançado sinta que tem um lugar assegurado no onze.A estratégia visa aumentar a produtividade ofensiva. O FC Porto marcou 57 golos em 28 jogos esta época. A média de dois remates certeiros por partida é inferior à de 2018/19 (2,5) e 2017/18 (2,69).O FC Porto já terá sondado o Grêmio de Porto Alegre para saber em que condições poderia contratar Juninho Capixaba, lateral-esquerdo de 22 anos. O UOL Esporte garante que o negócio seria para avançar no verão, sendo o defesa uma alternativa à eventual saída de Alex Telles.Depois do Mónaco, também o Nápoles está a seguir atentamente as exibições de Danilo Pereira. Os dois clubes estarão na disposição de pagar 30 milhões pelo médio portista, longe dos 45 milhões exigidos pela SAD, que confia na valorização do internacional português durante o Euro 2020.Gozados cinco dias de férias, o plantel do FC Porto volta hoje ao trabalho, começando a preparar o jogo com o Sporting (5 de janeiro) da 15ª jornada da Liga. Romário Baró está de regresso aos treinos após lesão.O FC Porto colocou ontem à venda os bilhetes para o jogo em Alvalade com os leões.