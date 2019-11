Sérgio Conceição exige mais eficácia

"Cabe-nos fazer melhor do que nas últimas duas deslocações, cabe-nos ser mais eficazes ofensiva e defensivamente. Cometemos erros que agora não podemos cometer", avisou esta quarta-feira Sérgio Conceição, na antevisão ao jogo de hoje (17h55) com o Young Boys, em Berna, para a 5ª jornada da Liga Europa.

"Queremos depender só de nós quando formos para o último jogo frente ao Feyenoord", acrescentou o treinador do FC Porto, completando: "Estamos focados na vitória e a estratégia foi delineada para conseguirmos os três pontos."

Outro resultado que não o triunfo deixa os portistas com o apuramento para os 16 avo de final em risco. Aliás, se os dragões perderem na Suíça e o Rangers vencer ou empatar com o Feyenoord no outro jogo, a eliminação é garantida.

"O nosso grupo é bastante competitivo e equilibrado.Todas as equipas poderiam lutar pelo primeiro lugar", reconheceu o técnico portista. Conceição, porém, não se assusta com o cenário difícil: "Num clube como o FC Porto, se não houver essa pressão, faço questão de criá-la, comigo e com os outros. Sou competitivo."

O treinador já decidiu se Marchesín regressa ao onze ou se Diogo Costa mantém a titularidade, mas não revelou a escolha: "Olho para a competência dos jogadores. Não importa se tem 17, 18 ou 35 anos".



Casillas ‘participa’ no euro

Casillas é uma das figuras convidadas pela UEFA para participar no sorteio da fase final do Euro 2020, que se realiza no sábado em Bucareste, Roménia. O guarda-redes do FC Porto será o embaixador de Espanha, um dos 12 países que vai acolher os jogos do Europeu a partir de junho do próximo ano, num modelo inédito. Portugal é uma das 24 seleções participantes.



O guardião está a recuperar do enfarte do miocárdio sofrido a 1 de maio. No início deste mês, meio ano depois, voltou a treinar à parte da equipa.