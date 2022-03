Sérgio Conceição vai reforçar a mensagem junto do plantel de que é preciso colocar pé a fundo em todos os jogos para cumprir os objetivos desportivos do clube até ao fim da temporada. O FC Porto está sensivelmente a meio de um ciclo infernal, com dez jogos no espaço de um mês, mas o CM sabe que o técnico entende que o calendário sobrecarregado não é desculpa para a equipa baixar o rendimento.