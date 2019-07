Sérgio Conceição exige Trapp antes da Champions

Sérgio Conceição exige a contratação de Kevin Trapp, do PSG, a tempo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, apurou o. O primeiro jogo está agendado para 6 ou 7 de agosto e o técnico portista quer a equipa na máxima força para atacar um dos principais objetivos da época.Apesar das boas indicações de Diogo Costa no particular de sexta-feira frente ao Bétis (1-1, com vitória dos dragões nos penáltis por 5-4), Conceição quer um substituto à altura para o lugar de Iker Casillas. O guarda-redes espanhol, que está afastado dos relvados devido a um enfarte e que deve terminar a carreira em breve está envolvido nas negociações. Tem tentado convencer Trapp a vir para Portugal. O guardião alemão tem em Casillas um dos ídolos de infância, o que facilita a transferência."Ele tem várias opções. Estamos em negociações, nada está decidido", disse ontem Leonardo, diretor desportivo do PSG. O FC Porto já fez uma proposta no valor de seis milhões de euros, recusada pelos franceses. Em cima da mesa está também a hipótese de o alemão, de 29 anos, continuar no E. Frankfurt, clube em que esteve por empréstimo.Hoje (20h30), o FC Porto joga a final da Copa Ibérica com o Getafe, que venceu o Portimonense (3-2 nos penáltis)."Estou cada vez mais adaptado à equipa. Estou convencido de que vamos fazer as coisas muito bem e de que vamos fazer um grande campeonato", disse ontem Luis Díaz, reforço do FC Porto.