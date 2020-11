Sérgio Conceição explica expulsão em Paços de Ferreira: “É ridículo”

Inacreditável" e "ridículo". É desta forma que Sérgio Conceição classifica as razões que levaram à sua expulsão no jogo da jornada anterior, em Paços de Ferreira. Nesse encontro, que a equipa do FC Porto perdeu por 3-2, o treinador dos azuis-e-brancos viu o cartão vermelho, mostrado pelo árbitro Nuno Almeida, após o final do jogo. Em função disso, foi punido com uma suspensão por 15 dias e uma multa superior a 10 mil euros. Não estará este domingo no banco técnico, no decorrer do jogo com o Portimonense, no Dragão.No lançamento deste encontro, Sérgio Conceição detalhou o episódio de Paços de Ferreira. "No final do jogo fiz o que sempre faço. Vou cumprimentar o árbitro. Sem dizer completamente nada, viro as costas e há um comentário a dizer que a minha cara é sempre a mesma. Eu começo a falar e vejo amarelo. Pergunto: ‘Então, mas porquê? Queria falar dos quatro minutos’. Nesse momento levo o vermelho. A partir daí, o que aconteceu é inacreditável. É ridículo."O treinador continuou depois a falar sobre o tema: "Se me perguntarem a mim se existiram outras situações onde eu merecia ter sido expulso e não fui, houve. Mas também houve situações em que fui expulso e senti-me verdadeiramente injustiçado." E deu exemplos de outros casos que, no seu ver, são insólitos: "Já fui expulso por festejar efusivamente um golo quando estava no Olhanense contra o Leiria. Já fui expulso por passar da área técnica um metro. Mas esta foi a mais ridícula. Das duas uma, ou tenho de ter máscara e óculos para ir ter com os árbitros e cumprimentá-los ou não posso mais cumprimentar os árbitros porque à mínima cara pesada, que na verdade estava porque tinha perdido e porque sabia da expressão pouco contente da minha equipa, sou expulso", referiu o técnico.Conceição revelou ainda que após o episódio no relvado foi chamado pelo árbitro, que quis explicar-lhe os motivos da expulsão, na presença de um delegado da Liga e de Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto. "[O árbitro Nuno Almeida] disse-me que fui expulso não por alguma coisa que tenha dito ou por alguma falta de respeito, mas pela minha cara. Toda a gente que lá estava ouviu isso."Sérgio Conceição confessou ontem que a partida em Paços de Ferreira entra para o top das suas piores prestações enquanto técnico. "Foi um mau jogo, talvez o pior da minha carreira como treinador, e já tive oportunidade de dizer isto aos jogadores. Mas estes tropeções acontecem, já não há nada a fazer."Conceição garante que a equipa está "em estado de alerta" para o jogo de hoje com o Portimonense. Relembrou as dificuldades na época passada frente a este opositor: "Ganhámos 1-0 com um golo a acabar o jogo. É uma equipa com bons jogadores e um coletivo interessante.""Pepe está fora do jogo deste domingo. Não está disponível", assegurou ontem Sérgio Conceição. O defesa continua a recuperar de uma lesão no pé esquerdo. Sobre a renovação recente do central, o técnico adiantou: "Esta renovação é aplaudida por todos. Tem a ver com os valores que transmite: ambição, competência, paixão... esse espírito único de não estar satisfeito com o que já conseguiu."