Sérgio Conceição expulso a cada 22 jogos

Tão certo como a matemática: Sérgio Conceição recebe uma ordem de expulsão a cada 22 jogos que faz como treinador.A média aritmética é encontrada nos registos de carreira do atual técnico do FC Porto, que começou o percurso na função em 2011/12 ao serviço do Olhanense.Desde então fez 469 jogos, tendo sido expulso em 21 ocasiões. A mais recente foi há dois dias, em Mafra, no encontro da Taça de Portugal que a sua equipa venceu por 3-0.A fama de ‘bad boy’ vem de longe. Sérgio Conceição estreou-se como técnico principal no Olhanense, na época de 2011/12. Entrou à 14ª jornada, após o despedimento de Daúto Faquirá. Precisou apenas de cinco jogos para ver pela primeira vez o cartão vermelho, após um duelo com o Rio Ave, em casa, que perdeu (2-0).Deu início também aí a uma tendência dominante: ser expulso no final dos jogos, normalmente após protestos junto dos árbitros. Foi isso, de resto, que aconteceu já nesta época, após o clássico no estádio do Dragão com o Benfica, que o FC Porto perdeu por 1-0.No currículo, ou talvez seja mais correto dizer no cadastro, há algumas curiosidades. O clube frente ao qual Sérgio Conceição foi mais vezes expulso foi o Benfica, em quatro ocasiões; do total de 21 expulsões, mais de metade (onze) aconteceram ao serviço do FC Porto; e todas elas se verificaram em competições domésticas. Sérgio Conceição nunca viu um cartão vermelho em competições europeias.O FC Porto está "solidário" com Sérgio Conceição. Em comunicado, os dragões falam em "expulsão exagerada" em Mafra e "numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do FC Porto". "Tornou-se fácil expulsar o nosso treinador."n