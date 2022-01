Sérgio Conceição falha próximos jogos do FC Porto após TAD manter castigo

O treinador Sérgio Conceição vai falhar os próximos jogos do FC Porto, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter mantido o castigo decretado em abril de 2021 pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Fonte próxima do processo disse hoje à agência Lusa que, após o recurso dos 'azuis e brancos', o TAD decidiu manter o castigo ao técnico, que vai assim estar ausente do banco nos jogos das 18.ª e 19.ª jornadas da I Liga, frente a Belenenses SAD, no domingo, e Famalicão, em 23 de janeiro, respetivamente.

Sérgio Conceição foi expulso depois do final da partida da 29.ª jornada da edição 2020/21 da I Liga, frente ao Moreirense, que terminou com um empate 1-1, por "lesão da honra e reputação" do árbitro Hugo Miguel, conforme revelou o comunicado do CD da FPF na altura.