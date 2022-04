Sérgio Conceição tem feito um esforço para moderar o seu feitio. O CM sabe que, no início da temporada, o treinador do FC Porto foi alertado para o facto de que a fama (justa ou não) de conflituoso estaria a afastar potenciais clubes com dimensão europeia.A melhoria no comportamento de Sérgio Conceição face às anteriores épocas tem sido notória.