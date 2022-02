Se Frederico Varandas concretizar a queixa-crime contra Sérgio Conceição, o treinador do FC Porto vai apresentar uma queixa por denúncia caluniosa contra o presidente do Sporting."Lembrou-se de inventar tentativas de agressão por parte do treinador, que nem sequer esteve perto do local onde houve a confrontação verbal. Faz tudo para ter um trunfo eleitoral", referiu aofonte próxima de Conceição.