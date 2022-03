Temos de ser um FC Porto mais competente do que aquele que fomos no Estádio do Dragão. Somos fortes, mas não fomos tão fortes em algumas situações que são essenciais para se ganhar estes jogos”. Foi desta forma que Sérgio Conceição deu esta quarta-feira a receita, durante a antevisão da partida desta quinta-feira (segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa), com o Lyon, para reverter o resultado negativo (0-1) da primeira mão, no Estádio do Dragão. “Vamos procurar fazer em Lyon o que não fizemos em nossa casa”, acrescentou o técnico dos dragões.









O FC Porto atravessa um ciclo de jogos de elevado coeficiente de dificuldade, agravado pelo pouco tempo de descanso entre partidas. Sérgio Conceição mantém a conquista da Liga como objetivo da época mas rejeita a ideia de que uma eliminação europeia seja fonte de motivação extra para a equipa. “Não conheço esse bálsamo, um resultado negativo que possa servir para isso. Termos um calendário carregado, numa altura decisiva em que estamos a lutar pelo campeonato, pode ser negativo. Mas não há derrota que possa ser positiva”, argumentou Conceição. “Em termos teóricos entendo a pergunta, mas nenhuma derrota pode dar moral. É importante para os jogadores que vão jogar terem dinâmica de vitória, passar a eliminatória, esse é o nosso objetivo”, garantiu o treinador.

No entanto, Sérgio Conceição terá de proceder a alterações no onze: Otávio cumpre um jogo de castigo (acumulação de amarelos) e o treinador terá de gerir a saúde física da equipa face ao dérbi portuense, com o Boavista, na próxima jornada. “Haverá com certeza algumas alterações. É importante para quem vai jogar ter a dinâmica de vitória, fazer um bom jogo e passar a eliminatória. Esse é o nosso objetivo.”



Três mil a apoiar nas bancadas









