Sérgio Conceição feliz por renovar e espera "novo mandato do presidente" Pinto da Costa daqui a três anos

Sérgio Conceição revelou ser "exigente porque estou num clube com o presidente mais titulado do mundo" e garante "uma dedicação permanente", esperando a continuidade de Pinto da Costa daqui a três anos.Pinto da Costa referiu que "é com uma alegria enorme que selamos o novo contrato", revelando que "o Sérgio Conceição não vai receber mais um euro porque isso nunca foi assunto". O presidente azul-e-branco espera mais três anos de sucesso, "apesar de precalços inevitáveis" que ocorreram nos últimos quatro anos. Sublinhou: "Este é um sinal de confiança".O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assinou este sábado o novo contrato que liga o técnico portista ao clube por mais três temporadas, até 2024.Em atualização