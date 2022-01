Sérgio Conceição frustrado com o mercado, revelam escutas

Sérgio Conceição estava frustrado com as entradas e saídas do plantel do FC Porto no arranque da época 2020/21. Essa evidência resulta de duas conversas com empresários de futebol, ambas gravadas no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’.Aos primeiros minutos da madrugada de 6 de outubro de 2020, último dia do mercado de transferências de verão que antecedeu a época em causa, Bruno Macedo conta a Giuliano Bertolucci que lhe relataram um episódio num restaurante algarvio, em que Sérgio Conceição se queixava que o FC Porto não lhe dava jogadores.