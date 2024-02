Sérgio Conceição está na linha da frente para assumir o lugar de treinador do Barcelona, na próxima época, sabe o CM. O nome do ainda técnico dos dragões está no topo da lista do amigo e antigo companheiro no FC Porto, Deco, atual diretor-desportivo dos catalães, para suceder a Xavi Hernández.



Também a amizade de Jorge Mendes com Deco e com o presidente Joan Laporta pode fazer a escolha recair em Conceição.









Ver comentários