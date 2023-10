Sérgio Conceição acredita que o plantel do FC Porto vai encarar da melhor forma a estreia na Taça de Portugal desta época contra o Vilar de Perdizes, um adversário teoricamente mais acessível.



“A motivação tem de ser diária, na preparação do jogo. O grupo tem dado uma resposta positiva, perguntei-lhes quais os jogadores que jogavam mais no Vilar de Perdizes e a resposta foi muito positiva, conheciam praticamente toda a equipa e as soluções que o adversário apresenta.









Ver comentários