Sérgio Conceição garante que fica no FC Porto

Sérgio Conceição garantiu esta quinta-feira que fica no FC Porto em 2019/20. "Tenho três semanas de férias, vou ficar aqui uma semana a trabalhar depois da final da Taça, ainda tenho alguns documentos para entregar à direção e ao presidente. Depois disso, começo aqui no Olival a trabalhar na época 19/20", disse o treinador portista à RTP.Sobre a eventualidade de a conquista da Taça vir a decidir o seu futuro imediato, o técnico, que tem contrato até junho de 2021, foi taxativo: "Isso nem é questão", vincou."Um clube como o FC Porto tem de pensar mais além do que ganhar um segundo título. Ganhámos o Campeonato no ano passado; fizemos uma boa campanha na Liga dos Campeões mas acho que isso por si só não basta, porque há mais para se ganhar. Este ano temos muita vontade de conquistar um segundo título. Ganhámos a Supertaça no início da época, perdemos o campeonato e agora queremos muito vencer a Taça de Portugal."