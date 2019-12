Sérgio Conceição gere cansaço da equipa do FC Porto na Taça da Liga

Um já está, faltam outros seis jogos. Este é o panorama que Sérgio Conceição vai ter de gerir até ao próximo dia 22 no FC Porto.Já esta quinta-feira (20h15, Sport TV1) diante do Casa Pia para a Taça da Liga, o técnico dos azuis-e-brancos deve proceder a várias alterações a pensar nos dois próximos jogos que se avizinham (Belenenses no domingo para a Liga e Feyenoord para a Liga Europa, dia 12 ).Com partidas de três em três dias, Sérgio Conceição vai ter de gerir o plantel com pinças, no sentido de ter a equipa na máxima força. Com Romário Baró e Aboubakar lesionados, o técnico deve fazer descansar hoje, para a Taça da Liga, Danilo, Telles, Pepe e Corona, jogadores fundamentais para os dragões e que também são dos mais utilizados.Depois do embate com o Belenenses e Feyenoord, os dragões recebem para o campeonato o Tondela (dia 16) e três dias depois o Santa Clara (oitavos de final da Taça de Portugal). No último jogo do ano e antes da habitual paragem para as festividades, o FC Porto realiza o último jogo do grupo D com o Chaves, que poderá ser decisivo para a passagem dos dragões à fase final da competição, que terá lugar em janeiro, na cidade de Braga.O FC Porto não vai regressar ao Norte após o jogo de hoje. A equipa vai estagiar em Troia a preparar o jogo no Jamor com o Belenenses, no domingo."O Sérgio é um amigo, uma referência para mim enquanto treinador. É um jogo especial", disse esta quarta-feira Rui Duarte, treinador do Casa Pia (II Liga).