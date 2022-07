A tensão entre Sérgio Conceição e os Super Dragões, principal claque do FC Porto, continua presente.



O apoio no jogo de apresentação dos dragões com o Mónaco (2-1), no sábado, acabou por colocar o treinador num pedestal. Perto do final do jogo, a claque liderada por Fernando Madureira, que não esteve no interior do estádio por estar castigado, entoou um cântico já conhecido: "Ó Conceição, ó Conceição, faz o Porto campeão".









