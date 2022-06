Sérgio Conceição exige David Carmo no plantel do FC Porto da próxima época e já transmitiu esse desejo a Pinto da Costa, apurou o CM.



O técnico considera que é imprescindível contratar o jogador de 22 anos para o eixo defensivo, zona onde as soluções escasseiam, e fundamental para reforçar a estabilidade da defesa menos batida da temporada passada.









