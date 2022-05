Sérgio Conceição já está "a pensar na Taça" e quer a 'dobradinha'

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu este domingo, no meio de uma "festa fantástica" pela conquista do 30.º título nacional de futebol, que já está "a pensar na Taça", para o clube conseguir a 'dobradinha'.

"Era importante que estivesse aqui a pessoa mais importante na história deste clube [o presidente, Pinto da Costa]. Como ele, estou a pensar já na Taça, e estaremos aqui dia 22 a festejar a 'dobradinha'", declarou.

O treinador falava ao Porto Canal no coreto do Estádio do Dragão, após a viagem de Lisboa, cidade em que os 'dragões' venceram o Benfica por 1-0, no sábado, para consumar o título da I Liga portuguesa de futebol, a uma jornada do fim.

Conceição aponta agora baterias ao título que lhe falta, e que admitiu, em conferência de imprensa, querer conquistar, a final da Taça de Portugal, que disputará com o Tondela no dia 22.

Além da referência a Pinto da Costa, o técnico enalteceu a força do grupo, a "união e vontade de estar juntos".

"Só assim vamos ganhar mais títulos e dar sequência a este trilho fantástico de vitórias e conquistas nos últimos 40 anos", disse.

Outro motivo de elogio são os adeptos, porque para o treinador, ou os jogadores, "é fácil estar aqui a dar dois 'bitaites'", mas "há pessoas que fazem quilómetros e quilómetros para estar aqui".

"Para esses, vai a dedicatória de tudo o que possamos conquistar", atirou o técnico agora tricampeão.

Depois de ser uma das figuras mais ovacionadas ao ser anunciado e seguir até uma plataforma onde o plantel celebrava a conquista, Sérgio Conceição viu esta como "uma festa fantástica".

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos 'azuis e brancos'.

Os 'dragões' passaram a somar 88 pontos, mais seis do que o Sporting, que já não pode alcançar o FC Porto.