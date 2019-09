Sérgio Conceição: “Já passei por momentos difíceis"

"Sinto-me sempre satisfeito por estar no FC Porto, esse estado de espírito está sempre comigo. Também já passei por momentos mais difíceis".A afirmação é de Sérgio Conceição quando questionado, durante a antevisão da deslocação deste domingo do FC Porto a Vila do Conde, sobre o atual momento tranquilo que vive nos dragões por comparação com o clima de contestação no Benfica e no Sporting. "Criou-se uma forma de estar na região, na cidade e clube que é muito própria. Só quem passa por aqui percebe este sentimento para com a equipa", afirmou o técnico azul e branco.Nos últimos jogos, o Rio Ave averbou várias vitórias moralizadoras (duas delas no terreno do rival Sporting, na Liga e Taça da Liga). "Temos a nossa identidade e forma de jogar e estamos preparados para os aspetos positivos que o Rio Ave tem mostrado nesses jogos", assegurou o treinador dos dragões.Na época passada, o descalabro portista na corrida pelo título iniciou-se em Vila do Conde - empate a duas bolas. "Não me lembro do que fiz nas férias, sinceramente. Lembrar-me do que aconteceu o ano passado... nem é falado", desvalorizou.Ainda assim, o treinador azul-e-branco reconhece o valor da equipa orientada por Carlos Carvalhal. "Esperamos fazer um bom jogo e conseguir os três pontos mas percebemos e entendemos que é das saídas mais complicadas que teremos. O Rio Ave é uma equipa com qualidade individual e que tem apresentado uma dinâmica interessante em termos ofensivos", salientou Sérgio Conceição, acrescentando: "Olhámos para o adversário, para o que deveremos fazer e, a partir daí, basear o trabalho diário com esse foco que é vencer".Depois de um mau início de campeonato (derrota com o Gil Vicente na primeira jornada), o FC Porto atravessa um ciclo vitorioso. Ainda assim, sete vitórias consecutivas, em todas as competições, não sossegam Sérgio Conceição. "Erros existem sempre durante um jogo, existem erros que fazem parte de uma desatenção, erros individuais, ou erros de posicionamento ou organização da equipa. O futebol decide-se nos detalhes e os detalhes são importantes", concluiu o técnico."É um dia feliz para todos. O clube está pujante e está unido", enalteceu este sábado Pinto da Costa, na tradicional cerimónia do hastear da bandeira para comemorar os 126 anos de existência do FC Porto. A celebração, que decorreu no Estádio do Dragão, motivou um sentimento de orgulho do presidente dos azuis e brancos."Vejo com muito agrado que estão aqui muitos associados e adeptos, sinal de que diz muita coisa a todos. Homenageámos três figuras com bustos no nosso estádio, o José Maria Pedroto, o Rui Filipe e o Pavão. Homenageamos todos os que durante 126 anos prestigiaram o clube, para que fosse cada vez maior", assinalou o líder portista ao Porto Canal, que vai avançar com a recandidatura para um 15º mandato na presidência."As vitórias são sempre um bom presente, mas o que é importante é estarmos unidos, o clube estar com força, respeitar o passado e ser cada vez melhor", concluiu.Carlos Carvalhal não quer entregar os três pontos aos dragões de mão beijada. "O FC Porto joga para vencer, faz parte do seu ADN, mas também faz parte do ADN do Rio Ave desta época. Este vai ser dos jogos mais complicados do campeonato para nós", comentou o técnico vila-condense, em conferência de imprensa, deixando um recado aos seus jogadores: "A palavra para enfrentarmos o jogo é ‘coragem’. Vamos com muita coragem e vamos lutar pelos três pontos".Casillas recorreu às redes sociais para celebrar o regresso ao Olival. "Um alongamento é tão importante como um bom treino", postou o espanhol, cuja continuidade da carreira está ainda em dúvida.