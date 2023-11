Sérgio Conceição acredita que o momento periclitante do Barcelona pode permitir um histórico triunfo na terça-feira (20h00, TVI) do FC Porto, na Catalunha, na quinta jornada da Liga dos Campeões. Para o duelo que vai decidir o líder do Grupo H (Barcelona e FC Porto somam nove pontos em quatro jogos e o Shakhtar tem seis), Sérgio Conceição está pronto para ir à luta e, para isso, deverá contar com o capitão Pepe.









