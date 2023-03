Sérgio Conceição vai continuar em ‘blackout’ e não fará a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril, que se realiza amanhã (20h15, Sport TV 1) no Dragão.



Alegadamente está em protesto devido a uma queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Todavia, fontes próximas do clube garantem que o silêncio tem a ver com a necessidade de o treinador se resguardar de perguntas incómodas sobre os ganhos milionários da administração da SAD (3 milhões de euros em seis meses), revelados na recente apresentação de contas semestrais.









