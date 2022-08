Sérgio Conceição mantém um braço de ferro com a SAD do FC Porto no que toca à constituição do plantel. O treinador portista aproveitou a vitória na Supertaça (3-0 ao Tondela) para reforçar em público a mensagem que já transmitiu internamente: rejeita mais saídas de jogadores relevantes e espera novos reforços.









