No mercado, nós, treinadores, queremos sempre mais. O que tenho de fazer, como empregado do clube, é treinar os jogadores à disposição. Tenho plena confiança. Dentro do que foi possível, temos de fazer o máximo.” Foi este o balanço que Sérgio Conceição fez do mercado portista, sem o craque desejado (Zaracho ou Alcaraz), mas com um lucro de 38 milhões de euros.









