Sérgio Conceição já decidiu que não vai apoiar nenhum dos candidatos à presidência do FC Porto, mesmo que Pinto da Costa avance com a recandidatura a um 16.º mandato à liderança do clube, apurou o Correio da Manhã junto de fonte próxima do treinador.



Apesar de ser sócio do clube há cerca de 28 anos e de manter uma relação próxima com Pinto da Costa, Conceição entende que, como treinador, se deve manter afastado da campanha eleitoral à presidência do FC Porto.









