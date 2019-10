Sérgio Conceição: "Não estamos de cabeça baixa"

"Passei no supermercado e comprei umas garrafas de alegria e prazer." Foi desta forma que Sérgio Conceição reagiu ontem durante a antevisão ao jogo deste domingo (17h30), no Estádio do Dragão, com o Famalicão, quando confrontado com a sua declaração, no final do jogo a contar para a Liga Europa, da passada quinta-feira, no Estádio do Dragão, com o Glasgow Rangers (1-1), de que a equipa tinha jogado sem prazer."Se calhar fui mal interpretado quando falei disso, tenho a certeza de que todos os jogadores que compõem o plantel do FC Porto querem dar o seu máximo, não quis dizer que os jogadores andam de cabeça baixa", afirmou o técnico dos dragões."Vamos entrar em campo para vencer os três pontos, contra uma equipa positiva, com qualidade de jogo e que tem a sua dinâmica muito bem definida. No fim da época, o importante é ter mais um ponto do que o 2º classificado e, em maio, festejar o campeonato", vaticinou Sérgio Conceição.No entanto, o treinador admite dificuldades contra um adversário que é líder isolado do campeonato. "É a equipa-sensação, que ninguém esperava que estivesse na posição em que está", argumentou.Sobre os elogios de João Pedro Sousa, o líder famalicense, Conceição jogou à defesa. "Somos o FC Porto, é natural que, dentro do que é a realidade do clube que treine, olhe para o FC Porto e o veja numa dimensão superior. Contudo, isso é no plano teórico, no campo as coisas podem ser diferentes", argumentou o timoneiro portista.A liderança do Famalicão na Liga é elogiada por Sérgio Conceição: "Por mérito deles e por demérito de quem luta pelo campeonato e não está na frente." No entanto, o objetivo do FC Porto está definido. "Queremos saltar para a liderança do campeonato, onde estivemos durante muitas jornadas, é aí o nosso lugar", rematou o técnico azul-e-branco.São 2502 adeptos do Famalicão (máximo de bilhetes disponíveis para equipas visitantes no Dragão) que este domingo vão apoiar a sua equipa no Porto. A totalidade dos ingressos foi vendida há quase uma semana.O Estádio do Dragão vai estar com lotação esgotada no jogo entre o FC Porto e o Famalicão, relativo à 8ª jornada da Liga, agendado para este domingo (17h30).Romário Baró (lesionado) é o único jogador indisponível no FC Porto para a receção ao Famalicão. Nenhuma das equipas têm jogadores castigados.Paulo Assunção, ex-médio do FC Porto e pai do centrocampista Gustavo Assunção (Famalicão), vai assistir ao jogo entre os dragões e os famalicenses no Estádio do Dragão.