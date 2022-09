Sérgio Conceição não foi à flash interview do Estoril-FC Porto (1-1) em protesto com uma pergunta feita antes a Taremi sobre alegadas simulações. A revelação foi feita por Francisco J. Marques no Twitter.

"Vergonhoso o comportamento do jornalista da SportTV nas perguntas ao Taremi. Estes corajosos nunca na vida fazem uma pergunta difícil aos de Lisboa. Em protesto é muito bem, Sérgio Conceição não compareceu na flash", disse o diretor de comunicação portista.