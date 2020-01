Sérgio Conceição: "Não ganhávamos há quatro anos"

"Não comento as críticas dos adeptos, mas, quando cheguei aqui, o FC Porto não ganhava nada há quatro anos. Quando se consegue levantar o clube, quebrar a hegemonia do Benfica e ganhar um campeonato, que foi dos mais importantes da história do FC Porto, a exigência começa a aumentar". Foi desta forma incisiva que Sérgio Conceição respondeu às críticas por causa da diferença pontual - sete pontos - para o líder do campeonato, o Benfica, na sequência da derrota caseira, por 2-1, diante do Sp. Braga, na sexta-feira. "Foi um resultado negativo dentro de um jogo ingrato para nós", acrescentou o técnico dos dragões.O recado aos adeptos foi deixado por Sérgio Conceição durante a antevisão da partida das meias-finais da Taça da Liga, diante do Vitória de Guimarães, esta quarta-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. "Não sou hipócrita para dizer que está tudo bem e que está tudo extremamente feliz, mas isso faz parte da vida e do futebol", afirmou, ainda, o técnico dos dragões, sobre o atual momento da equipa que orienta."Vamos apanhar uma equipa de grande nível. Temos de estar ao nosso nível se queremos estar na final de sábado. No plano teórico, há sempre essa vontade de criar favoritismo, mas o que interessa são os 90 minutos", alertou Sérgio Conceição. "Temos visto o Vitória de Guimarães ser uma equipa mais frágil na Liga Europa, mas deu uma resposta fantástica. Foi sempre uma equipa competente, capaz e com muitas soluções", analisou o treinador azul-e-branco.Sobre a importância atribuída pelo clube à competição, Sérgio Conceição foi claro: "Estou aqui há dois anos e meio e não perdi um jogo para a Taça da Liga. Isso é sinónimo de que o FC Porto dá importância à Taça da Liga, mas, obviamente, que há prioridades", afirmou o timoneiro portista, que perdeu uma final e uma meia-final, na decisão por penáltis, ambas com o Sporting.Na recente derrota com o Sp. Braga, os portistas falharam dois castigos máximos. "É um problema, como são os cantos, os livres... Faz parte do trabalho e do que é a preparação para o jogo. São situações de bola parada", argumentou o técnico dos dragões.Pepe, Nakajima e Zé Luís continuam lesionados e não estão disponíveis para a meia-final da Taça da Liga.O FC Porto vai jogar hoje com um equipamento alternativo, todo azul.Os adeptos portistas estarão na bancada poente, do lado oposto ao que é habitual.