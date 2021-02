Não podemos ser carne para canhão”, afirmou, este domingo, Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta segunda-feira com o Rio Ave. O treinador portista queixava-se da calendarização do futebol português.









“Neste momento, não só para mim como para outros treinadores certamente, não é nada fácil. Vamos jogar com menos de 72 horas de diferença para o último jogo. Não são as condições ideais, sinceramente. O treinador é que tem de dar a cara no final, não é nada fácil. É a Covid-19, os jogadores que estiveram em casa algum tempo, os jogadores que voltam”, diz Conceição, acrescentando: “Temos nestes últimos meses jogado uma série de jogos incríveis. E vamos continuar. Vamos ter o Rio Ave, depois o Belenenses, a dupla jornada com o Sp. Braga, o Boavista... Todos os jogos no terceiro dia, ou seja, com apenas dois dias de descanso. Depois, para descansar... temos a Juventus.”

O técnico dos dragões fala da necessidade de uma gestão inteligente e criativa na abordagem aos jogos, que implicam “o máximo de todos nós. Tem de se rever a calendarização, tem de se rever muitas coisas no futebol português, principalmente em relação às equipas que estão na Europa”, refere Conceição, que, sobre o dérbi entre Sporting e Benfica, afirma: “Prefiro ganhar três pontos ao Rio Ave.” O técnico dos dragões desvaloriza a mudança de treinador nos vila-condenses: “O mais importante é olhar para a nossa equipa e ver o que fazer para conquistar três pontos importantes.”



Otávio com lesão muscular fica de fora dois jogos

Otávio foi substituído, por lesão, já perto do final da partida dos dragões, na sexta-feira, em Barcelos, diante do Gil Vicente (vitória por 2-0). O médio brasileiro é a nova dor de cabeça de Conceição. " É uma pequena lesão muscular. "Vamos ver, diariamente, a evolução. Penso que neste jogo [Rio Ave] e no próximo [Belenenses SAD] estará de fora", revelou o técnico.