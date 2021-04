Sérgio Conceição não quer dragão a perder mais pontos

"Com todo o respeito por todos os adversários no campeonato, se estivermos bem, ganhamos o jogo. Nesta caminhada, não nos podemos dar ao luxo de perder mais pontos, e na última jornada fazem-se as contas", afirmou, esta quarta-feira, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão do jogo desta quinta-feira (21h00), com V. Guimarães, no Estádio do Dragão.Numa altura em que regressam os dois jogos por semana, Conceição não se mostra preocupado com o plano físico: "Estamos bem, estamos bem. Vamos jogar ao quarto dia, depois de um ciclo de três em três. Na Madeira, é sempre difícil – não sei se pelo clima ou pela relva... Soa a desculpa, mas não é. A obrigação é ganhar, fizemos isso, mas não foi da forma mais bonita." Por outro lado, o facto de alguns jogadores muçulmanos cumprirem o Ramadão também não dá dores de cabeça ao técnico, que, confessa, faz jejum no período da Quaresma. "O departamento médico e o nosso nutricionista sabem contornar as dificuldades. Claro que não é o ideal, mas para algumas pessoas isso é muito relevante. Conseguimos amenizar algumas dificuldades que possam sentir, estamos muito atentos", disse o treinador do campeão nacional, assegurando que os jogadores "vão estar como o aço".Quanto à diferença que separa o FC Porto do Sporting, Conceição limita-se a falar no objetivo da conquista dos três pontos em cada jogo: "Não pensamos no que ficou para trás. A classificação é o que é. Temos de ganhar os nossos jogos. Nada mais do que isso."Sérgio Conceição, que recusou abordar o projeto da Superliga Europeia depois de Pinto da Costa o fazer, considera o Vitória "historicamente difícil, seja no Dragão ou em Guimarães".