Sérgio Conceição: “Não sou homem do blá, blá, blá”

Na sequência da derrota por 2-0, no terreno dos Rangers, a contar para a Liga Europa, Sérgio Conceição voltou a deixar um recado aos jogadores portistas. "Não basta ter contrato, é preciso saber representar o clube e a região."O técnico dos dragões referiu-se, desta forma, a Uribe, durante a antevisão do jogo, este domoingo, frente ao Boavista no Estádio do Bessa, quando questionado sobre uma eventual deficiente condição física do colombiano. Para além do aviso à navegação, Sérgio Conceição deixou um exemplo: "O Corona, há pouco tempo, não teve o brilhantismo e a imprevisibilidade que se espera, mas esteve bem na transpiração. Não gosto de olhar para a individualidade de cada jogador, mas os que eles me dão a nível de atitude, não sou apenas um homem do blá, blá, blá", afirmou o treinador portista.O Boavista apresenta-se como um adversário de respeito mas Sérgio Conceição mantém a intenção de vencer o dérbi portuense. "Não acredito que as equipas joguem para empatar. Também já joguei em equipas menores e jogava sempre para ganhar, se formos uma equipa com mobilidade e circulação rápida vamos desmanchar a tática do Lito Vidigal", assegurou . O técnico não quis falar sobre a derrota na Escócia. "Não vale a pena estar sempre a debater sobre o que se passou, importa é falar do que vem aí", rematou."Somos uma das melhores equipas a jogar futebol. Ficou demonstrado nos últimos jogos. O FC Porto é um adversário forte, tem bons jogadores, e nesse sentido é mais forte do que nós. Por isso coletivamente temos que equilibrar ou superar o FC Porto. Só assim podemos vencer", disse Lito Vidigal na antevisão do jogo de domingo com o rival da cidade do Porto.Questionado se o jogo em Glasgow dos dragões na quinta-feira poderia beneficiar os axadrezados, o técnico desvalorizou: "Quando nos interessa, dizemos que jogos de três em três dias ou quatro em quatro dias são pesados e quando não nos interessa dizemos que é tempo suficiente para recuperar. Nós, na semana passada, fizemos três jogos e não viemos falar sobre isso."Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, diz que o VAR (vídeo-árbitro) também deveria integrar um antigo jogador ao lado do árbitro que analisa os lances polémicos via TV. "Seria bom dar [um ex-futebolista] a sua opinião de acordo com as jogadas que vão decorrendo ao longo do jogo", defendeu o espanhol de 38 anos nas redes sociais.Ivan Marcano e Mbemba devem formar uma dupla de centrais inédita esta temporada nos dragões. A lesão de Pepe (sentiu dores na coxa esquerda no jogo de Glasgow para a Liga Europa, derrota 0-2) vai obrigar o técnico Sérgio Conceição a mexer no eixo da defesa frente aos rivais portuenses.Lito Vidigal falou em conferência de imprensa sobre o número de cartões amarelos já mostrados à sua equipa: "Por causa das calúnias é penalizada."A última vez que o Boavista perdeu no Bessa para o campeonato foi a 9 de março. Derrota (1-2) frente ao Sporting. Esta época soma duas vitórias e quatro derrotas no seu reduto.Sérgio Conceição nunca perdeu frente ao Boavista enquanto treinador do FC Porto. Soma por vitórias os quatro jogos realizados e nunca sofreu qualquer golos dos axadrezados.