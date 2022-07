Sérgio Conceição nega ter pedido a demissão

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, reagiu esta sexta-feira à notícia de que teria apresentado a demissão do cargo afirmando que é "mentira".



Na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Tondela para a Supertaça, que vai decidir o primeiro título da temporada 2022/23, o treinador negou ter apresentado o pedido de demissão a Pinto da Costa na sequência da posição assumida por Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, sobre a saída de Francisco Conceição, para o Ajax.



"Mentira. Os jornalistas também têm dias maus e isso com certeza é um dia mau desse senhor que lançou essa notícia porque é completamente falso", respondeu quando questionado pela CMTV.