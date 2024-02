Sérgio Conceição ‘obrigado’ a dar a mão a Pinto da Costa

Sérgio Conceição voltou atrás na decisão de não manifestar apoio público à reeleição de Pinto da Costa devido à sucessão de casos lesivos dos interesses do presidente do FC Porto nas últimas semanas.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o primeiro motivo que levou o técnico a sentir-se ‘obrigado’ a dar a mão ao dirigente e amigo pessoal de longa data foi a sucessão de notícias, desde meados de janeiro, que foram dando conta de três situações: a insatisfação de Conceição com a gestão do mercado de transferências, nomeadamente a declaração de Pinto da Costa de que dava todos os reforços que o técnico lhe pedia;









Ver comentários