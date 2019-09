Sérgio Conceição: “Para jogar não basta ter contrato”

"Para jogar no FC Porto não basta ter contrato. É preciso sentir o clube, seja o Nakajima, o Sérgio Conceição, os tratadores de relva... e com isso quero dizer que para representar esta casa há características que são primordiais". Esta é a explicação dada esta quinta-feira por Sérgio Conceição para a reprimenda agressiva que deu ao avançado japonês Shoya Nakajima no final do jogo com o Portimonense, em que os dragões venceram por 3-2."Há características que têm de estar presentes diariamente. A motivação, a ambição, a determinação, o espírito de sacrifício... isso para mim é fundamental", vincou Conceição, durante a antevisão do jogo de estreia, esta quinta-feira (20h00), na Liga Europa, diante do Young Boys, no Estádio do Dragão."O FC Porto quer ganhar todas as competições em que entra, esta não foge à regra. Temos de pensar que para chegar longe é preciso começar a ganhar", observou o treinador azul-e-branco, que fez questão de elogiar o adversário."É o bicampeão suíço e uma equipa difícil, olhando para as individualidades. A estrutura varia muito mas estamos preparados e precavidos para essas nuances do jogo", rematou Conceição.No treino desta quinta-feira, no Olival, Nakajima trabalhou integrado com os restantes jogadores do plantel portista.Vasco Santos, vídeo-árbitro (VAR) do jogo Portimonense-FC Porto (2-3) da última jornada, admite ter cometido um erro ao não avisar o árbitro principal, Rui Costa, sobre a decisão deste - também errada - de assinalar um penálti a favor dos dragões, por alegada mão de Jadson na área."Analisando o lance de forma mais tranquila, sem a pressão de ter de decidir, verifiquei, efetivamente, que a bola só bateu no peito. Se tivesse tido essa noção logo, teria chamado a atenção do árbitro".A comitiva do Young Boys ficou retida durante três horas no aeroporto em Berna por causa do nevoeiro no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.Gerardo Seoane, técnico do Young Boys, espera um jogo difícil frente ao FC Porto: "É um adversário de Liga dos Campeões. É a equipa mais difícil que vamos defrontar".