Sérgio Conceição almoçou esta quarta-feira na Foz com Pinto da Costa para abordar a renovação de contrato, mas delegou uma decisão final para os próximos dias, apurou o Correio da Manhã.





O treinador do FC Porto ouviu a proposta apresentada pelo presidente do FC Porto e em cima da mesa estiveram um aumento salarial, dois anos de contrato e um aumento do investimento na contrataçã...