Sérgio Conceição: “Pedir desculpa por ganhar? Não!”

"Não temos de pedir desculpa por ganhar ao Benfica, pois não? Não! O Benfica tem tido um mérito incrível no trajeto no campeonato e na Taça de Portugal. Contra nós, nós temos sido mais fortes e sábado foi sem espinhas", afirmou, ontem, Sérgio Conceição naquele que seria o lançamento do jogo de hoje, às 20h45, da Taça de Portugal com o Ac. Viseu. E não foi por culpa do clássico de sábado.

Sérgio Conceição reagiu às críticas do Benfica. "Há um ano, o Benfica não se sentiu satisfeito na Taça da Liga após um jogo contra nós. Depois, houve uma série de vitórias seguidas, de forma incrível, com mérito, sem dúvida nenhuma, da Comunicação [do Benfica]. Não mais ouvimos falar de arbitragens, nem do Governo, da Liga, da Federação…", vincou.





Sobre a agressividade da equipa referida por Bruno Lage, o técnico portista afirmou: "Ele tem de se defender de alguma forma daquilo que é uma comunicação extremamente agressiva, de um movimento que ele teve de grande agressividade", quando deu indicações a Grimaldo dentro do campo. E recorda um caso da sua passagem por Coimbra: "Na Académica, pisei a linha lateral e fui expulso."

Sobre o jogo de hoje da Taça de Portugal, Conceição diz que "o objetivo é vencer, estar na final e sermos mais felizes que no outro ano".

"Temos de acreditar que é possível [vencer no Dragão]", disse ontem Rui Borges, treinador do Ac. Viseu, na antevisão ao jogo de hoje. O técnico dos beirões perspetivou um embate com "um FC Porto forte", não acreditando que o esforço do adversário no clássico de sábado possa causar problemas.