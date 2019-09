Sérgio Conceição 'perdoa' Nakajima com nova chance

Sérgio Conceição vai dar uma segunda oportunidade a Shoya Nakajima depois da fraca prestação na vitória do FC Porto diante do Portimonense (3-2), apurou oApesar de ter ficado furioso com a atuação do internacional japonês e de ter demonstrado isso mesmo no final do jogo em Portimão, o técnico portista acredita que o avançado pode ainda ser muito útil para a restante temporada.O problema, soube o, terá sido ultrapassado após uma conversa entre ambos. Conceição enumerou aquilo que considerou terem sido os principais erros do jogador. A apatia no processo defensivo foi o principal ponto negativo apontado pelo treinador, que entende que toda a equipa deve defender quando não tem bola.O técnico fez ver ao jogador que sem empenho e comprometimento com a equipa deixará de fazer parte das opções, à semelhança do que tem vindo a acontecer com o argentino Saravia (também ele uma cara nova no dragão 2019/2020).Nakajima terá reconhecido os erros que cometeu, prometendo máxima dedicação e concentração no trabalho diário realizado no Olival. As próximas semanas serão decisivas para o jogador que custou 12 milhões de euros por 50% do passe. Caso não atinja os patamares de exigência de Sérgio Conceição poderá ser colocado no mercado de transferências já em janeiro. O avançado continua a treinar sem qualquer problema no Olival, mas deverá ser preterido nas próximas convocatórias.Esta quinta-feira os dragões estreiam-se na Liga Europa, em casa, com os suíços dos Young Boys. Depois, na segunda-feira, o FC Porto joga de novo no Dragão, para a Liga, com o Santa Clara.