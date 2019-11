Sérgio Conceição perdoa trio dourado

Sérgio Conceição vai socorrer-se dos três jogadores mais influentes do FC Porto na Liga já no próximo jogo.O treinador portista deve promover o regresso imediato de Zé Luís, Marega e Alex Telles ao onze titular dos dragões contra o Desp. Aves, este domingo (20h00), no Dragão, para a 10ª jornada.Os três jogadores não integraram as opções iniciais nos dois últimos jogos do campeonato, depois de o treinador portista ter entendido que não estavam a 100 por cento nos planos físico e emocional e também do ponto de vista da entrega.Sérgio Conceição não gostou do desempenho dos atletas contra o Glasgow Rangers (1-1 para a Liga Europa, a 24 de outubro). Nas partidas seguintes, com Famalicão (3-0) e Marítimo (1-1), deixou dois deles no banco (Telles e Zé Luís) e Marega na bancada.A opção resultou bem diante dos famalicenses, mas correu mal na Madeira, em que a falta de eficácia no último terço foi um problema. Esse empate em casa do Marítimo custou a liderança da Liga, com o FC Porto a cair para o 2º lugar, a dois pontos do Benfica.Perante este novo cenário, osabe que Sérgio Conceição não quer arriscar e deve apostar nos melhores jogadores que tem à sua disposição.Zé Luís, Marega e Alex Telles integram esse lote dourado. A estatística aponta-os como os jogadores mais influentes dos dragões na Liga. Com seis remates certeiros, Zé Luís participou em 30% dos golos portistas. Com 4 golos e uma assistência, Marega teve ação direta em 25% dos golos da equipa. Alex Telles ajudou em 20%, com dois golos e duas assistências.