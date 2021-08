Sérgio Conceição perspetiva "jogo competitivo e difícil" frente ao Marítimo

O treinador do FC Porto perspetivou este sábado "um jogo competitivo, difícil, contra uma equipa que tem cimentado a posição no campeonato", na antevisão da partida da terceira jornada da I Liga de futebol com o Marítimo.

Na ocasião, Sérgio Conceição salientou, no entanto, as más condições do relvado na Madeira.

"Tem jogadores interessantes, um treinador muito apaixonado pelo que faz e que tem feito bons trabalhos nas equipas que tem representado em Portugal. Dentro daquilo que são os jogos do campeonato português, sempre com essa particularidade de jogar na Madeira, onde temos encontrado um relvado que não é fácil, e que teve a nota mais baixa dada pela Liga, isso vai ser outro adversário. Podem acontecer maus jogos em bons relvados, mas grandes jogos em maus relvados duvido mais", salientou.