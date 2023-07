Sérgio Conceição corre o risco de falhar a Supertaça e as primeiras quatro jornadas do campeonato. Isto porque o treinador do FC Porto foi punido com 30 dias de suspensão e multa de 10.200 euros pela troca de palavras com Vasco Matos, ex-treinador adjunto do Casa Pia e atual técnico principal do Santa Clara, na época passada.









Ver comentários