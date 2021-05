Sérgio Conceição está de saída do FC Porto no final da temporada, apurou o Correio da Manhã. O técnico está descontente e entende que a sua continuidade em Portugal está a beliscar o seu prestígio com as sucessivas expulsões, devido ao comportamento temperamental.O treinador dos dragões já foi expulso quatro vezes nesta época, a última das quais no final do jogo com o Moreirense. Foi ...